Daimler devient officiellement Mercedes-Benz

Le CEO Ola Källenius a entamé l'année dernière la réorganisation du groupe automobile avec la séparation de la division camions Daimler Truck, qui est cotée en Bourse en tant que société distincte depuis décembre. Daimler lui-même se concentrera entièrement sur les voitures et les minibus sous le nom de Mercedes-Benz.

En outre, M. Källenius souhaite commercialiser encore plus Mercedes-Benz en tant que marque de luxe et rendre le constructeur automobile plus attrayant pour les consommateurs. Le CEO estime qu'il y a encore "beaucoup de potentiel".