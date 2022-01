CAN 2022: l’Égypte commence à rêver

Le dernier carré de la CAN 2022 est enfin connu : le Burkina Faso affrontera le Sénégal ce mercredi 3 février et le Cameroun tentera de battre l’Égypte jeudi soir.

l’Égypte s’est imposée en prolongation face au Maroc dimanche soir sur le score de 2-1. Après l’ouverture du score de Sofiane Boufal sur pénalty après seulement 7 minutes, la star des pharaons, Mo Salah a recollé au score en deuxième mi-temps pour ensuite délivrer un assist à l’ancien anderlechtois « Trezeguet » et offrir la qualification aux égyptiens.

L’équipe de Mo Salah détient le record de victoires en CAN(7) avec un incroyable triplé entre 2006 et 2010. Il faut avouer que la majorité des connaisseurs de foot n’imaginaient pas l’Égypte atteindre ce stade de la compétition. Après un 0 point sur 9 dans un groupe peu relevé à la Coupe du Monde, les Égyptiens s’étaient inclinés l’année d’après contre l’Afrique du Sud en huitième de finale de la CAN 2019. La star des Reds Mo Salah peut compter sur deux autres joueurs évoluant également en Premier League : Elneny d’Arsenal et Trezeguet d’Aston Villa. Les Égyptiens ont éliminé deux cadors de la compétition (Côte d’Ivoire et Maroc) et ne cessent d’élever leur niveau de jeu à chaque rencontre.