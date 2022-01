Gastronomie: le Bon Bon ferme ses portes, «c’est le début d’une nouvelle aventure»

C’est à l’heure du déjeuner, ce lundi 31 janvier à 12h08, que le chef Christophe Hardiquest a annoncé sur Facebook qu’il fermait les portes de Bon Bon, son enseigne de Woluwe-Saint-Pierre, deux étoiles au Guide Michelin et cinq toques au Gault&Millau.

Sur l’échelle de la déprime, l’effet de cette déclaration sur le moral des gastronomes belges et étrangers a largement égalé le chagrin du petit Charlie Bucket lorsqu’il apprit que Willie Wonka allait fermer sa chocolaterie. Ici, au moins, il nous reste cinq mois jusqu’au 30 juin 2022. Cinq mois pour profiter des œufs mimosa revisités avec des cèpes, de la terrine de chou du jardin au curry vert et mousseline de coriandre et des huîtres de Zélande à la vodka tonic, concombre et menthe.