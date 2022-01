Prix de l'énergie - Les éoliennes à plein régime, mais les prix restent élevés

La tempête Corrie fait tourner les éoliennes offshore à près de 100% de leurs capacités. L'impact sur le marché des prix de l'énergie à court terme ne s'en fait par contre pas vraiment sentir. Le prix moyen reste de plus de 200 euros/MWh pour lundi et mardi alors que des événements tempétueux ont déjà fait baisser les prix par le passé.

Cela s'explique par le fait que les vents se limitent à la Belgique et aux Pays-Bas, tandis qu'ils soufflent moins en France et sur une partie de l'Allemagne. De plus, la production française reste touchée par des réacteurs nucléaires à l'arrêt, l'Hexagone continue donc d'importer de l'électricité à prix élevés. Les réseaux en Europe du Nord sont tellement interconnectés que cette demande exacerbée de la France pèse sur les prix pour les autres pays.