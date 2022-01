France Brel et les chansons de son père: «Je ne vends rien!»

L’annonce faite lundi par Le Parisien de l’accord de gestion éditoriale et de sous-édition intervenu entre les éditions Jacques Brel et la branche française de l’éditeur américain Warner Chappell a créé un certain émoi. Et pas qu’en Belgique, même si l’accord mondial ne concerne pas le territoire belge. Certains auront (trop) vite fait le rapprochement avec la vague de ventes de catalogues par des artistes vivants aussi importants que Bob Dylan et Bruce Springsteen ou des artistes disparus comme David Bowie.