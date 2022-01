Thomas Van der Plaetsen: «Mon amour pour le sport en a pris un coup»

La dernière image qu’on avait de lui est celle qu’aucun sportif ne souhaite laisser. Lui, le corps « explosé », gisant de tout son long, visage compris, dans le bac à sable du sautoir en longueur du stade Olympique de Tokyo, puis évacué en civière vers la clinique la plus proche. Un décathlon terminé avant d’avoir vraiment commencé alors qu’il se sentait « solide, en super forme et dans le flow », « encore mieux qu’à Götzis, deux mois plus tôt », là où il avait battu son record personnel avec 8.430 points, à 89 unités du record de Belgique de Hans Van Alphen.

« Je n’ai pas communiqué à l’époque, parce que j’étais cassé et qu’il n’y avait rien à dire », raconte Thomas Van der Plaetsen, brièvement de retour au pays entre deux séjours en Afrique du Sud, où il vit la plupart du temps. « Les blessures font partie de ma discipline mais là, c’était suffisamment traumatisant comme cela que pour encore devoir en parler… »