«Avec les Jeux, la Chine est dans la lumière mais subit beaucoup plus de critiques que si elle ne les organisait pas»

Alors que le sport est plus que jamais un outil au service de la puissance des Etats, Pascal Boniface, directeur de l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) et auteur notamment de « Géopolitique du sport » (éd. Dunod) décode pour nous les prochains Jeux d’hiver de Pékin.

C’est toujours crucial pour un pays de réussir ses Jeux. C’est encore plus encore plus le cas pour le pouvoir chinois ?