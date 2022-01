Numéros Inami: le CDH veut actionner le conflit d’intérêts

Pour contrer et freiner le projet de loi de Frank Vandenbroucke, les humanistes passent à l’offensive… au parlement wallon. Quelle sera l’attitude du PS, du MR et d’Ecolo, dans la majorité aux deux niveaux de pouvoir ?

Chef de groupe CDH à la Chambre (au fédéral, donc), Catherine Fonck a dénoncé une mesure « inacceptable » : « Le désaccord politique ne peut pas être réglé sur le dos de jeunes qui ont réussi leur examen d’entrée et ont donc été validés dans leur parcours par la Fédération Wallonie-Bruxelles. »

Le débat très sensible sur l’octroi des numéros Inami aux futurs médecins s’imposera ce mardi au parlement wallon, en commission de la santé dans un premier temps. Le CDH y défendra une proposition de motion relative à un conflit d’intérêts qui vise l’article 69 d’un projet de loi du ministre fédéral de la Santé. Le texte de Frank Vandenbroucke prévoit d’accorder à l’Inami la possibilité d’intervenir pour limiter l’accès à la profession des jeunes docteurs, au terme de leur parcours universitaire, alors que ceux-ci sont déjà soumis à un examen d’entrée.

Mais l’adoption du projet de loi par la Chambre est imminente. Elle attend le dépôt définitif de l’avis du Conseil d’Etat. La procédure parlementaire offre une option à l’opposition : une procédure en conflit d’intérêts, qui ouvrirait un délai de 120 jours pour la discussion au sujet d’une mesure qui agite beaucoup les partis francophones.

Le CDH passe donc à l’acte en Wallonie, au nom de la pénurie de médecins et de la nécessité de lutter contre les déserts médicaux. Mais François Desquesnes et Alda Greoli, chefs de groupe à la Région et à la Fédération, pourraient aussi s’appuyer sur le parlement de cette dernière, la semaine prochaine, pour tenter à nouveau de freiner le projet du fédéral. La Fédération a en effet dans ses compétences l’organisation des examens d’entrée.