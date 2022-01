Job de rêve, correspondant en Chine?

Il y a les jobs en or – goûteur de chocolat ou gardien d’île tropicale – et il y a les autres. Et notamment ceux qui étaient, il y a peu, attractifs et passionnants, mais qui se sont singulièrement compliqués. Dans cette catégorie, on peut désormais ranger avec certitude le métier de correspondant en Chine pour un média étranger. Les pionniers y avaient découvert avec bonheur un pays excitant, certes bureaucratique et complexe, mais bouillonnant, avec une population chaleureuse. Cela, c’était hier.

Aujourd’hui, selon le FCCC (Club des correspondants étrangers en Chine), le travail des journalistes n’y a jamais été aussi difficile. Expulsions et non-renouvellement des visas et des accréditations forcent les bureaux des grands médias à fonctionner en sous-effectif.