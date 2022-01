Les raisons de croire au sacre de l’Union Saint-Gilloise... ou pas!

Semaine après semaine, victoire après victoire, l’Union se rapproche inexorablement des playoffs 1. Un Top 4 qui ne devrait plus, sauf catastrophe, lui échapper. Et qui pourrait n’être qu’un objectif intermédiaire. Car au rythme où elle carbure, l’USG pourrait bien coiffer les lauriers nationaux en fin de saison… Cette hypothèse aurait relevé du fantasme chez les sympathisants unionistes il y a quelques mois de cela, mais elle paraît de plus en plus plausible. Pourtant, dans les rangs saint-gillois, on se refuse, encore et toujours, à parler de titre. « Si on est en position de remporter le championnat lors de la dernière journée des Playoffs 1, alors oui l’objectif sera le titre », peut-on entendre. Ou encore : « Dans le vestiaire, on n’en parle pas, on reste concentré sur nos prestations. » Est-ce là un moyen de s’enlever de la pression ? Le titre n’est-il vraiment pas dans un petit coin de leur tête ?