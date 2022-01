Aquilon Pharma inaugure ses salles blanches à Seraing en présence de Willy Borsus

Cette étude, labellisée par le Gouvernement wallon dans le cadre du dernier appel à projets du pôle de compétitivité des Sciences du Vivant, va démarrer courant du mois de février et devrait être finalisée en 2025, a précisé Damien Thiéry, Chief Corporate Development de la société. Elle a pour but de lutter plus efficacement contre les infections pulmonaires grâce à l'utilisation de la HP-Bétadex, un type de cyclodextrine. La formulation, révolutionnaire est notamment combinée avec des inhalateurs de dernière génération éco-responsables, car libérés des gaz propulseurs. Le tout permet d'agir plus profondément sur le poumon tout en limitant davantage les effets secondaires du produit. "Si les résultats de cette étude clinique prospective sont positifs, Aquilon Pharma sera une des premières sociétés pharmaceutiques à pouvoir aider les autorités à la mise en place d'un plan anti-pandémie en rapport avec les infections virales", a ajouté Damien Thiéry.

En parallèle, la spin-off dispose désormais de deux salles blanches et de trois bureaux chez WSL, dans le parc scientifique de Seraing, ce qui leur permet de fabriquer et de tester eux-mêmes leurs réalisations. A l'intérieur, la société bénéficie d'équipements de pointe relativement rares en Wallonie.