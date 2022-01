Exposition: ces petits riens qui unissent l’art et la vie

Avec « La Vie matérielle », la Centrale propose de découvrir douze artistes italiennes et belges créant à partir de leur expérience personnelle et de matériaux du quotidien.

C’est un panneau doré, brillant de mille feux, attirant tous les regards. Réalisé par Serena Fineschi et intitulé Majesté, Retable de Notre-Dame des Neiges, l’œuvre est en lien direct avec l’Ecole de peinture siennoise du XIVe siècle qui usait abondamment de l’or. Une pièce magique, fascinante, monochrome, abstraite et pourtant étroitement liée à l’histoire de la ville dont l’artiste est originaire. Au sol, devant cet hommage au passé, une multitude de taches de couleurs renvoyant aux drippings à la Jackson Pollock. Le XIVe siècle siennois et le XXe siècle américain face à face, en un saisissant raccourci de l’histoire de l’art.