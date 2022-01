Bruxelles: cinq hospitalisations après un accident entre une camionnette et une voiture

Cinq personnes ont été hospitalisées à la suite d’un accident entre une camionnette et une voiture qui s’est produit lundi, vers 16h, avenue de Vilvorde à Bruxelles, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Quatre victimes étaient à bord d’une voiture immatriculée aux Pays-Bas, la cinquième est le conducteur de l’autre véhicule impliqué.

Le passager assis à l’avant de la voiture a été grièvement blessé et a dû être désincarcéré. Il souffre notamment d’un traumatisme crânien et d’une fracture du bassin. Il est resté conscient pendant et après l’accident. Son état est inquiétant mais son pronostic vital n’est a priori pas engagé.