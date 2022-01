Ukraine: affrontement russo-américain à l’ONU

A New York, la Chine fait front avec la Russie face aux Anglo-Américains. Washington souhaitait une dénonciation sans équivoque du rouleau compresseur russe, c’est râpé.

Les relents de guerre froide planant sur les frontières ukrainiennes ont finalement atteint les rives de l’East River, à New York. Lundi, c’est une relique célèbre de l’ère bipolaire, justement, le Conseil de sécurité des Nations unies, qui a connu un bref regain de fébrilité diplomatique, le temps d’une acrimonieuse et médiatique passe d’armes entre les deux grands rivaux du passé.

Washington, en réclamant la tenue d’un débat sur les « menaces à la paix et la sécurité internationales » dédié à la concentration de forces russes le long des frontières ukrainiennes, souhaitait porter le contentieux devant les caméras, après des semaines d’infructueuses négociations russo-américaines en catimini, et à la veille d’un appel téléphonique, calé pour mardi, entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue américain Antony Blinken.