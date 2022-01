La guerre fratricide du Donbass qui n’en finit pas

A Druzhkivska, un condensé de l’histoire complexe du Donbass. Et de son avenir incertain… « De nombreux habitants témoignent que l’ensemble du conflit militaire est tout simplement incompréhensible, voire absurde. »

L’histoire de cette ville dit beaucoup de la situation aujourd’hui », prévient Anatoli, un vétéran du Groupe ukrainien d’Helsinki, ces dissidents de l’ère soviétique, militants des droits de l’homme. Notamment… sa complexité.

« En 1991, l’écrasante majorité (plus de 83 %) de la population du Donbass a soutenu l’indépendance de l’Ukraine, estimant qu’elle se porterait mieux sans Moscou. Mais l’Ukraine indépendante s’est avérée plus décevante que satisfaisante. D’où la colère généralisée dans le Donbass. Cela ne signifie pas nécessairement que la population du Donbass est pro-russe », écrit Hiroaki Kuromiya, professeur d’histoire à l’université américaine d’Indiana et spécialiste de la région.