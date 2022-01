Stromae se confie sur Bel RTL: «Je ne suis pas le plus joyeux des auteurs»

Lundi soir, Stromae était interviewé sur Bel RTL. L’artiste belge est revenu sur son grand retour après des années d’absence, sur ses dernières chansons et leurs thématiques ainsi que sur ses prochains concerts.

« Mon habitude est toujours une musique entraînante et des textes un peu plus sombres (…) Vous me connaissez un peu. Je ne suis pas le plus joyeux des auteurs, donc j’aborde des sujets un petit peu compliqués, mais pas seulement », explique-t-il en annonçant qu’un des titres son prochain album s’appellera « Bonne journée ».