Le RFC Seraing met la main sur un gardien belge: Alex Craninx

Le RFC Seraing vient d’enrôler un 5e renfort lors de ce mercato hivernal. Alex Craninx (Molde) débarque au Pairay. Le gardien de but arrive sous forme d’un prêt de 6 mois assorti d’une option d’achat, tandis que Del Fabro et Pierrot quittent le club.

Avec Guillaume Dietsch, Timothy Galje et Maxime Mignon, le RFC Seraing semblait paré au poste de gardien de but. Mais il a choisi de saisir l’opportunité qui se présentait à lui d’ajouter de la concurrence au secteur et enrôlant un joueur belge de surcroit. Ce mouvement s’inscrit aussi dans le moyen terme. Le gardien français pourrait quitter le RFC Seraing cet été pour retourner à Metz tandis que Maxime Mignon est en fin de contrat et ne devrait pas prolonger l’aventure au Pairay, alors qu’il aura 32 ans en aout prochain. Le jeune Timothy Galje (20 ans), lui, possède encore une option d’un an à son bail et doit encore progresser.

L’opportunité de signer un gardien d’une relative expérience (26 ans) fut saisie par la direction sérésienne qui voit en Alex Craninx une alternative à Guillaume Dietsch en cas de blessure cette saison et, s’il apporte satisfaction, une solution pour le prochain exercice.