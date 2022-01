Flandre: feu vert à un baromètre corona pour les écoles

Tout comme le baromètre fédéral, celui de l’enseignement néerlandophone vise à plus d’uniformité et de prévisibilité. Il fonctionne par codes couleurs auxquels sont attachées une série de mesures. Il peut aussi être renforcé en fonction de la situation locale, mais l’objectif est que les règles sanitaires ne soient pas plus strictes à l’école qu’ailleurs dans la société, expliquait-on.

Côté francophone, cette idée défendue par le ministre Weyts n’a pas été jugée convaincante. Au cabinet de la ministre Caroline Désir (PS), on répète ce que l’on disait il y a quelques jours déjà dans Sudinfo : ce qui est surtout problématique en termes de prévisibilité pour les écoles, ce sont les changements fréquents dans les règles de gestion des cas, qui ne sont pas dans les mains des ministres de l’Éducation. De plus, l’évolution rapide de la pandémie ne permet pas d’apporter des réponses certaines sur la manière dont on va gérer les cas et les quarantaines dans 3 ou 4 semaines ; il y a donc côté francophone une recherche constante d’un équilibre entre maximiser le temps scolaire et veiller à la sécurité de chacun.