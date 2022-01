Coronavirus: les ministres de la Santé trancheront mercredi la question du booster pour les ados

Faut-il oui ou non administrer une 3e dose de vaccin à ARNmessager pour les adolescents de 12 à 17 ans ? La réponse est simple : on ne sait pas. Les données scientifiques manquent cruellement, tant en provenance des firmes pharmaceutiques – essentiellement Pfizer, à ce stade – que des études indépendantes. Le conseil supérieur de la Santé avait déjà fait ce constat vendredi en renvoyant la patate chaude à la task force vaccination. Celle-ci s’est réunie en urgence ce lundi pour prendre attitude, mais les experts ne parviennent pas à conclure définitivement. L’agence européenne du médicament (EMA), boussole des scientifiques belges en ce qui concerne la vaccination, n’a pas pu rendre d’avis éclairé sur la question : à ce stade, Pfizer/BioNTech n’a toujours pas introduit de demande officielle d’autorisation pour ce booster en Europe, et tant qu’elle ne le fait pas, l’EMA ne peut pas se prononcer.