«Il faut évaluer ce qui existe avant de penser à réformer»

Olivia Nederlandt est professeure de procédure pénale à l’ULB et professeure invitée à l’USL-B en droit pénal. Sa thèse de doctorat portait sur les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées, et elle a déjà été entendue comme experte en la matière par la commission Justice de la Chambre. Elle est membre du Centre de Recherches en Droit pénal, du Grepec (Groupe de recherche en matière pénale et criminelle) et de la section belge de l’Observatoire international des Prisons.

Le ministre Open Vld de la Justice Vincent Van Quickenborne a proposé, suite à l’assassinat du petit Dean, de permettre une « mise à disposition à vie » pour les détenus particulièrement dangereux. C’est une bonne idée ?