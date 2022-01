Les organisateurs de La Boum annoncent un festival le 1er avril prochain

Un an après La Boum au Bois de la Cambre, qui avait suscité de vives réactions, les organisateurs ont annoncé un nouveau concept.

Dans une publication Facebook ce lundi, les organisateurs de La Boum ont annoncé qu’un festival aurait bel et bien lieu le 1er avril 2022. « On vous l’avait promis, alors on tient promesse », ont-ils dévoilé.