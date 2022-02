«C’est aussi une question d’éducation»

Quand un médecin et un journaliste se rencontrent, ils ne partagent pas nécessairement un verre. En tout cas pas un verre d’alcool. Ils le font d’autant moins que le premier est alcoologue et que la rencontre a pour but de démystifier l’alcool, d’être pédagogue face aux dangers d’une consommation déraisonnable. De dire au grand public : voici « ce qu’on ne vous a jamais dit ».

Alcool, ce qu’on ne vous a jamais dit, c’est précisément le titre du livre que le docteur Thomas Orban et le journaliste Vincent Liévin viennent de sortir. Entretien avec le premier.

Pourquoi vouloir coucher sur papier le résultat de votre expérience professionnelle d’alcoologue ?