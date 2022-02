La consommation d’alcool des Belges reste préoccupante

Etes-vous capable de vous abstenir de toute boisson alcoolisée durant tout le mois de février ? C’est le défi que lancent aux Belges le VAD (Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs) et Univers Santé, organisateurs de la Tournée minérale, pour permettre aux consommateurs de s’interroger sur leur rapport à l’alcool. « L’an dernier, 1,5 million de personnes, dont 13 % de francophones, avaient participé. Nous espérons atteindre les 15 % au sud du pays », explique Martin de Duve, directeur d’Univers Santé, qui reste préoccupé par le niveau de consommation d’alcool des Belges – entre 2015 et 2017, c’était 12,1 litres par an par habitant contre 9,8 litres au niveau européen, selon l’OMS – et l’effet de la crise sanitaire sur les buveurs les plus problématiques.