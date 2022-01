Nouveau renfort pour le RWDM, qui accueille Kylian Hazard en prêt

Le frère d’Eden et Thorgan terminera la saison en D1B avec le club bruxellois.

Hazard, 26 ans, était arrivé au Cercle de Bruges en 2018 en provenance de Chelsea. Le petit frère d’Eden et Thorgan est aussi passé par Lille, le White Star, Zulte Waregem et Ujpest en Hongrie.

Ces derniers mois, Hazard avait été relégué dans le noyau B du Cercle pour lequel il a joué 68 rencontres et compilé six buts et sept assists.