Royaume-Uni: Boris Johnson s’accroche, malgré les critiques du rapport Sue Gray

Même amputé, le rapport sur le partygate remis lundi par Sue Gray n’a pas manqué d’être accablant. Le Premier ministre britannique, quant à lui, n’a pas eu d’autres choix que de se présenter comme le mauvais élève qui reconnaît sa faute, mais qui se dit prêt à tout pour que ses députés lui donnent une autre chance. « Je suis désolé et je comprends la colère ressentie par les gens, mais ce n’est pas assez de dire pardon », a-t-il déclaré. « C’est un moment où l’on doit se regarder dans le miroir et où l’on doit apprendre. C’est pour cela que nous allons faire des changements immédiats à la façon dont Downing Street et le cabinet fonctionnent, dans le but de continuer à accomplir le travail pour lequel j’ai été élu et pour lequel ce gouvernement a été élu. »