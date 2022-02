Le prêt de Trebel, la cerise sur le gâteau: le bilan du mercato d’Anderlecht

Que s’est-il passé le dernier jour ?

Peter Verbeke avait ambitionné un double objectif ambitieux en ce dernier jour de mercato hivernal : trouver des solutions pour Adrien Trebel et Zakaria Bakkali, deux éléments surnuméraires et sans avenir au Sporting d’Anderlecht. Deux missions ô combien délicates parce que les deux hommes ne jouent plus et que leurs émoluments sont conséquents. Un dossier a pu aboutir, celui de Trebel. En fin d’après-midi, le RSCA a pu annoncer que le médian français était prêté jusqu’au terme de la saison à Lausanne Sports, actuel avant-dernier du championnat suisse.