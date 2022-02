Aubameyang au Barça, Dembélé reste à quai, un accord pour Mbappé: ce qu’il faut retenir du dernier jour de mercato à l’étranger

L’attaquant d’Arsenal – écarté par son entraîneur Mikel Arteta à la suite de problèmes disciplinaires – est parvenu à sortir de cette voie sans issue dans laquelle il était enlisé depuis plusieurs semaines. Surpris tout sourire ce lundi après-midi à l’aéroport d’El Prat, le Gabonais a fini par trouver un accord définitif sur le plan salarial avec le club catalan. Mais ce ne fut pas chose aisée : il a dû faire de sacrées concessions dans son contrat, tant le Barça est encore à la merci des contraintes financières imposées par la Liga. Désiré ardemment par Xavi pour renforcer son secteur offensif, Aubameyang arrive, qui plus est, gratuitement (six mois, plus une option d’un an). Ce qui permet aux Gunners, de leur côté, d’économiser une somme estimée à 25 millions dans leur masse salariale. À l’heure d’écrire ces lignes, le buteur devait encore passer ses examens médicaux dans un hôpital catalan pour finaliser la transaction.

L’ailier français, plus du tout en odeur de sainteté à Barcelone et malgré les intérêts de Tottenham et de Chelsea, doit, lui, se résoudre à passer cinq mois supplémentaires dans son environnement actuel. Où l’hostilité des décideurs sportifs ne devrait pas lui permettre de faire évoluer son statut favorablement. Bientôt libre, son cas refera couler beaucoup d’encre cet été… et risque d’intéresser pas mal de clubs (PSG ?).