«Boris vs le peuple», ou la trahison du cœur de l’Angleterre

Beaucoup de gens ont, semble-t-il, assisté à des événements en mai 2020. Moi, le seul dont je me souvienne, ce sont les funérailles de ma grand-mère. J’ai roulé pendant trois heures du Staffordshire au Kent. Dix personnes seulement ont pu assister, et beaucoup de ceux qui l’aimaient ont dû suivre en ligne. Je n’ai pas pu enlacer mes frères et sœurs, je n’ai pas pu enlacer mes parents. Je ne suis pas allé ensuite prendre le thé chez elle. Et je suis revenu en trois heures du Kent au Staffordshire. Le Premier ministre croit-il que je suis un idiot ? »