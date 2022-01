La cybercriminalité se professionnalise, entreprises et gouvernements font du sur-place

L'armée qui ne peut plus envoyer d'e-mails, le trafic Internet des écoles supérieures et des universités qui s'interrompt, les pirates informatiques qui s'emparent des données de la Croix-Rouge... autant d'exemples récents qui démontrent la gravité des cyberattaques en Belgique.

Pourtant, au cours de l'année écoulée, les entreprises et gouvernements n'ont pas amélioré leurs rapports de sécurité. Près de trois fois plus de noms de domaine présentent une sécurité mal configurée par rapport à l'année précédente. Un site web d'entreprise sur trois laisse échapper des informations sensibles en utilisant des technologies dépassées telles que les protocoles TLS/FTP. En Belgique, un site web d'entreprise sur six ne dispose même pas d'une connexion HTTPS sécurisée, énumère le bureau de conseil.