Levée de toutes les restrictions contre le covid: le Danemark tente à nouveau le retour «à la vie d’avant»

Après une première tentative de deux mois entre septembre et novembre, masques, passe sanitaire et ouvertures réduites des bars et des restaurants vont redevenir de l’histoire ancienne dans le royaume nordique. Les boîtes de nuit rouvrent mardi, les jauges disparaissent aussi. De très rares restrictions restent en vigueur à l’entrée dans le pays, seulement pour les voyageurs non vaccinés arrivant d’un pays en dehors de l’espace Schengen. Un assouplissement quasi total qui intervient alors que les nouveaux cas au Danemark avoisinent chaque jour les 40.000 à 50.000. Soit un niveau record de presque 1% des 5,8 millions d’habitants du pays scandinave.

