Comment le biathlon est devenu le principal fournisseur du Team Belgium

Philippe Heck, le président de la Fédération belge de biathlon – appelée aussi Biathlon Belgium –, ne se tient plus depuis l’officialisation des noms garnissant la sélection de l’équipe olympique belge pour les Jeux de Pékin, qui démarrent ce vendredi. Sur les 19 athlètes qui ont reçu le feu vert, 5, soit un peu plus d’un quart, proviennent de « chez lui ». Une abondance pour le moins improbable quand on sait que jusqu’aux JO de Pyeongchang, il y a quatre ans, aucun représentant de ce sport qui combine ski de fond et tir n’avait porté les couleurs noir-jaune-rouge dans la longue histoire olympique.

« Quand on se bat pour ses rêves, on parvient généralement à les réaliser ! », souligne-t-il.