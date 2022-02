La Ligue des droits humains réfute être partenaire de la «Boum Festival»

La Ligue des droits humains a tenu à rectifier mardi une annonce faite la veille par les organisateurs de la « Boum Festival », l’annonçant comme partenaire de l’événement. « La Ligue des droits humains n’est pas partenaire de cet événement et ne souhaite pas y être associée », réfute-t-elle dans un communiqué.

Lundi, les organisateurs de la « Boum Festival » ont annoncé sur le réseau social Facebook la tenue de leur événement le 1er avril prochain et indiqué que la Ligue des droits humains serait leur « partenaire principal ». À chaque ticket vendu, un euro sera reversé à l’association « pour soutenir la liberté d’expression et les principes d’égalité et de solidarité ».

Une annonce qu’a tenu à rectifier la LDH ce mardi. Les organisateurs de l’événement ont bien contacté la Ligue lundi « pour lui annoncer qu’elle a été choisie pour recevoir un don de un euro par ticket vendu », explique-t-elle dans son communiqué. Toutefois, elle a été annoncée comme « partenaire » de l’événement avant qu’elle ait pu répondre à la sollicitation de la Boum Festival.