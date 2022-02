Reine du mercato, la Juventus donne un coup de pied à la crise

Dans une campagne à la hausse dans le « Big 5 », la Juventus a dépensé près de 100 millions d’euros cet hiver, dont plus de 80 pour le seul Vlahovic, joueur le plus cher de cette fenêtre.

Malgré sa situation délicate, le Barça ne s’est pas privé non plus. Gonflée par Newcastle, la Premier League a encore dominé le marché avec un débours de près de 320 millions €. Cependant, à l’instar de Tottenham, qui a fait plus plaisir à la Juve qu’à son entraîneur et à ses supporters, les richissimes « Magpies » ont collectionné plus de non que de noms.

1 La crise ? Quelle crise ?

Le football et a fortiori son expression la plus florissante, la Premier League, ne sont décidément pas des business comme les autres, en tout cas pour les championnats les plus cotés et leurs représentants de pointe. Tout juste ont-ils connu un ralentissement, fût-il solide, dans leurs dépenses l’an dernier.