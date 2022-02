Coronavirus: 4 facteurs de risque qui peuvent entraîner un covid long

Une récente salve d’études fournit de nouveaux éléments sur les causes et la fréquence de cette pathologie.

Plusieurs études récentes plaident pour la seconde piste. L’une, publiée fin janvier dans la revue Cell et effectuée sur plusieurs centaines de patients diagnostiqués au covid, suivis durant plusieurs mois, montre plusieurs points communs chez ceux finalement atteints de symptômes durables.

Difficile à définir scientifiquement, le covid long est de mieux en mieux cerné. Le covid long se caractérise par la persistance de symptômes – fatigue, essoufflement, perte d’odorat… – plusieurs mois après une infection au Covid-19. Cette définition est très vague, ce qui prête à de vives polémiques scientifiques. Y a-t-il un seul Covid long ou différentes pathologies d’origine variée ? Faut-il y voir des causes plutôt psychologiques ou physiologiques ?

Une autre étude, publiée dans la revue Gut et réalisée à Hong Kong auprès d’une centaine de patients, montre que les symptômes du Covid long sont associés à une perturbation durable de l’équilibre microbien dans l’intestin.

Ces travaux donnent des pistes prometteuses mais doivent être pris avec précaution : le nombre de personnes examinées reste faible et il faudra d’autres études pour confirmer ces conclusions. Même dans ce cas, on devra encore établir un mécanisme direct de cause à effet.