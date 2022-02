Coronavirus: la France va lever les contraintes, ce qui change pour les Belges

À lire aussi Dans la famille omicron, il y a trois «frères et sœurs»

Promesse tenue : l’allégement des contraintes prend effet ce mercredi.

Désormais le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public assis (stades, établissements culturels…) seront abandonnées et le télétravail ne sera plus obligatoire, mais seulement recommandé.

Deux semaines plus tard, le 16 février, ce sont les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, qui pourront rouvrir et les concerts debout seront à nouveau autorisés. La consommation au comptoir sera également possible dans les bars. Tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et les transports.

D’autres pays européens ont déjà desserré fortement leurs restrictions, à l’instar de l’Angleterre et du Danemark. Dans ce pays, même le pass sanitaire n’est plus obligatoire.