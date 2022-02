Autotests: des adolescents trouvent des techniques pour fausser le résultat et sécher les cours

D’après ce que l’on sait, la tendance serait née l’été dernier au Royaume-Uni, où plusieurs élèves ont ainsi fait partager leurs astuces pour pouvoir sécher les cours, avait rapporté un article du Guardian. Des vidéos de ce type ont cumulé des millions de vues. En France, la tendance se développe également. « Sur TikTok, on voit même passer des gens qui essaient avec du parfum ou de la compote », a confié une adolescente, interrogée par France Inter, à la sortie d’un lycée du XVe arrondissement de Paris.

Le président du syndicat des biologistes médicaux, Lionel Barrand, a confirmé à la radio qu’il pouvait exister un lien avec l’acidité présente dans les aliments. « Normalement on n’est pas censé faire ça », a-t-il réagi. En janvier 2021 déjà, une vidéo avait été suivie d’une mise en garde alors que circulait une rumeur sur le coca et les tests. Dans un communiqué, le fabricant français AAZ avait vivement réagi : il n’y a « évidemment pas de virus du covid dans ce soda », avait assuré le fabricant français. Il s’agit d’« un mésusage » du test antigénique : d’« une réaction chimique » du test et non d’« une réaction immunologique ».