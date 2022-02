Prix de l’énergie: ce qui change pour votre facture

Après plusieurs semaines de discussions, le gouvernement a trouvé un accord sur le prix de l’énergie et le mini-tax shift

Le gouvernement fédéral s’est accordé dans la nuit de lundi à mardi sur plusieurs mesures visant à alléger la facture énergétique des ménages, confrontés à la forte augmentation des prix du gaz et de l’électricité. Le fédéral a aussi conclu un accord sur le « mini tax shift ». En conférence de presse, le Premier ministre Alexander De Croo a qualifié ces mesures de « booster de pouvoir d’achat ». Le gain moyen pour un ménage belge en 2022 est estimé à 300 euros.

Voici les détails :

– Tarif social élargi. Le fédéral a confirmé la prolongation au deuxième trimestre de 2022, soit jusqu’au 30 juin, du tarif social élargi. Celui-ci concerne les 20 % de ménages les plus vulnérables, soit environ deux millions de familles.

– Baisse de la TVA. La TVA sur l’électricité baissera de 21 % à 6 % du 1er mars au 1er juillet. Pendant ce temps, les ministres des Finances Vincent Van Peteghem et de l’Énergie Tinne Vander Straeten sont invités à continuer le travail sur une réforme des accises et sur un système de cliquet sur l’électricité et le gaz naturel. Ils devront faire rapport au kern d’ici le 1er mars.

– Chèque énergie. Il consiste en une prime de chauffage ’one shot’ de 100 euros pour tous les ménages belges. Celle-ci sera accordée via une réduction de la facture d’électricité de tous les bénéficiaires d’un contrat résidentiel. Le choix de passer par le contrat d’électricité permet, selon le gouvernement, d’accorder la prime quelle que soit la manière de se chauffer (mazout, gaz ou électricité).

Un mini tax-shift

Par ailleurs, la Vivaldi a procédé à un mini tax-shift pour améliorer le pouvoir d’achat des ménages : la suppression de la cotisation spéciale de sécurité sociale. La manière dont cette mesure va être financée et appliquée doit encore être déterminée.

A ce jeu, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), obtenait satisfaction puisque ce coup de pouce était lié à la réduction de la cotisation spéciale de sécurité sociale (CSSS), qu’il entend supprimer purement et simplement, dans le cadre de la grande réforme fiscale qu’il doit présenter d’ici à la fin de la législature.

Pour rappel, cette « cotisation spéciale », les travailleurs belges – salariés, fonctionnaires et, dans certains cas, indépendants – la paient depuis… 1994 (ce qui a rendu son caractère « spécial » plutôt définitif). Créée sous le gouvernement Dehaene, elle avait pour objectif d’aider à assainir le budget fédéral (déjà), suivant un processus où l’employeur retient une participation sur le salaire net des travailleurs pour alimenter les caisses de l’ONSS. Pour le gouvernement actuel, diminuer cette cotisation est une manière de rendre du pouvoir d’achat aux travailleurs.