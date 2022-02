Le meilleur coup, celui que vous n’avez pas vu, le plus étonnant, la folle rumeur, une belle retraite: top 10 des transferts du mercato hivernal

Le mercato hivernal 2021-2022 a déchaîné les passions. On vous propose de retrouver notre top 10 des transferts.

C’est sans aucun doute de meilleur coup de ce mercato. L’attaquant serbe Dusan Vlahovic quitte la Fiorentina après quatre ans pour rejoindre l’une des plus grandes équipes d’Italie, la Juventus. Bonus compris, l’opération coûte à la vieille dame la bagatelle de 81 millions d’euros, ce qui fait du Serbe de 22 ans le transfert le plus cher de l’hiver.

La meilleure opération en Belgique

Avec 7 millions d’euros, Deniz Undav est devenu le transfert sortant le plus cher de l’histoire de l’Union Saint-Gilloise. Dans un premier temps annoncé en Allemagne, l’attaquant turco-allemand rejoindra finalement Brighton & Hove Albion. Il intégrera l’effectif du club anglais en fin de saison, de quoi permettre aux Bruxellois de croire un peu plus au titre.

Celui qui fait chaud au cœur

Contraint de jouer avec un pacemaker après son malaise cardiaque survenu il y a sept mois lors du match opposant le Danemark à la Finlande à l’Euro 2020, Christian Eriksen s’apprête à rebondir en Premier League. Libre après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan en décembre dernier, le milieu de terrain de 29 ans s’est engagé avec le promu Brentford.

Celui que vous n’avez pas vu

Dans les dernières heures du mercato, Dele Alli, à Tottenham depuis 2015, a signé un contrat avec Everton. Une manière pour le Britannique de 25 ans de se relancer, lui qui avait perdu sa place de titulaire chez les Spurs.

Celui qui fait plaisir aux fans

Il y a un peu plus de 2 ans, Aaron Ramsey s’engageait avec la Juventus de Turin. Malheureusement, l’international gallois n’a jamais su s’imposer dans l’équipe italienne. Alors forcément, quand le club annonce qu’il prête le joueur aux Glasgow Rangers, les tifosi font la fête, d’autant plus que le club écossais dispose d’une option d’achat.

Celui auquel on ne sait quoi attendre

Ce 31 janvier, le FC Barcelone a conclu un grand coup en recrutant un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Si le mercato est bel et bien terminé, le Gabonais a résilié son contrat avec Arsenal et pourra donc, en tant que joueur libre, signer pour son nouveau club dans les prochains jours. Mais à quoi s’attendre de ce transfert, quand l’on sait que le Barça peine à retrouver des couleurs en Liga ? Réponse dans les prochains jours… À noter que pour rejoindre l’équipe de Xaxi, « PEA » a accepté de faire un effort sur son salaire, de quoi prouver toute sa détermination.

Le plus étonnant

J’ai été formé à la Masia, j’ai une carrure de bodybuilder et je retourne dans le club de mon enfance : qui suis-je ? Sept ans après, Adama Traoré fait cet hiver son grand retour au Barça. Prêté par les Wloves de Wolverhampton avec une option d’achat non obligatoire, l’Espagnol espère devenir « une légende du club ».

Parti pour rester

Si la Juve a fait l’un, si ce n’est le plus beau mercato hivernal avec les arrivées de Vlahovic, Zakaria ou encore Gatti, le FC Barcelone a également beaucoup fait parler, notamment sur le cas Ousmane Dembélé. Annoncé sur le départ, le Français va finalement rester chez les Blaugrana. Le nom de Dembouz avait pourtant été évoqué du côté du PSG, Arsenal, Manchester United, Tottenham ou encore Chelsea, rien que ça !

La folle rumeur

C’est l’information qui a fait l’effet d’une bombe ce lundi 31 janvier. Selon le quotidien allemand Bild, Kyllian Mbappé aurait d’ores et déjà dit oui au Real Madrid. L’attaquant français devrait rejoindre Eden Hazard dès le mois juin. Son salaire a également fuité : on parle d’une somme annuelle… de 50M €.

Une belle retraite

On l’oublie, mais Lorenzo Insigne a été le premier gros coup de ce mercato hivernal 2021-2022. En fin de contrat avec Naples à l’issue de la saison, l’attaquant italien, dont la spécialité est « O tir a gir » – comprenez par là, la frappe enroulée – s’est officiellement engagé pour quatre saisons au Toronto FC. Après Sebastian Giovinco, un nouveau « petit » Italien rejoint la ville canadienne. Insigne y recevra un salaire de 11 millions d’euros par an, de quoi s’offrir une belle retraite en MLS.