Zone euro: le chômage a poursuivi son recul en décembre, au plus bas depuis plus de 20 ans

Dans l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage était de 6,4% en décembre, contre 6,5% en novembre et 7,5% en décembre 2020.

Eurostat estime qu'en décembre 2021, 13,612 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 11,481 millions dans la zone euro. En un mois, le nombre de chômeurs a diminué de 210.000 dans l'UE et de 185.000 dans la zone euro. Par rapport à décembre 2020, le chômage a diminué de 2,196 millions dans l'UE et de 1,828 million dans la zone euro.