Marc Van Ranst: «Le pic de la 5e vague est derrière nous»

« Le pic de la 5e vague a été atteint il y a quelques jours. Le nombre d’infections quotidiennes n’augmente plus actuellement. Les infections sont en train de diminuer, surtout dans les provinces de Flandre. On ne sait pas expliquer pourquoi cela diminue moins vite en Wallonie, mais c’est probablement dû au hasard », explique le virologue à Sudinfo.

Toutefois, les chiffres communiqués par Sciensano poursuivent leur hausse. Entre le 25 et le 30 janvier, il y a eu en moyenne 363,6 patients admis à l’hôpital et positifs au covid-19, soit une augmentation de 16 % par rapport à la période de référence précédente. Entre le 22 et le 28 janvier, 47.817 nouvelles contaminations au SARS-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour. Plus de 99 % des cas sont attribués au variant omicron.

Face à ces augmentations, Marc Van Ranst appelle à la prudence. « Le nombre d’infections est toujours très haut. On doit être prudent. Des assouplissements pourraient être envisagés d’ici quelques semaines », a-t-il encore souligné à nos confrères de Sudinfo.