Un autre coronavirus découvert en Chine: faut-il s’inquiéter?

Les inquiétudes règnent principalement sur le fait que le virus, découvert il y a 10 ans déjà en Afrique du Sud, se transmette de la chauve-souris à l’homme, un schéma similaire au SARS-CoV-2 mais qui n’est pas encore le cas. La deuxième raison qui inquiète est qu’il est génétiquement proche du Mers-Cov qui provoque le syndrome respiratoire du Moyen-Orient provoquant une plus grande mortalité.

Mais la communauté scientifique internationale tente de rassurer. « Il ne faut surtout pas paniquer. Pour l’instant, il n’y a pas d’évidence que le NeoCoV soit capable, tel qu’il est, de contaminer les populations humaines. Il nous rappelle certes beaucoup son petit frère, le Mers, qui effectivement avait voici 10 ans un taux de létalité d’environ 30 %, ce qui est énorme. Mais pour l’instant, ce virus reste propre à l’animal. On doit juste suivre à l’œil ces variants. On sait qu’il y a énormément de coronavirus qui se baladent », explique Cyril Cohen, immunologue et professeur à l’Université de Bar Ilan (Israël) à nos confrères de la chaîne l24news.

Selon Eric Muraille, biologiste, immunologiste et maître de recherches au FNRS, « Le point important à retenir est qu’il y a dans la nature un nombre considérable de virus potentiellement dangereux. Plus nous envahirons les écosystèmes sauvages et plus nous seront en contact avec ces virus et plus la probabilité d’une adaptation à l’humain de ces virus augmentera. C’est une réelle menace. Mais qui n’est vraiment pas nouvelle », explique-t-il à la RTBF.