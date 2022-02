Davin. Boëllmann, organiste symphonique

Ce sera sans doute le dernier enregistrement de Patrick Davin et il est à l’image de l’esprit de finesse dans la rigueur qui a toujours caractérisé son travail. Parisien d’Alsace, décédé prématurément à 35 ans, Léon Boëllmann fait partie de ces organistes qui développèrent une carrière symphonique : une symphonie très libre sur le plan formel, des variations pour violoncelle et orchestre qui furent une des œuvres maîtresses du répertoire concertant pour l’instrument et quatre pièces brèves pour cordes. Un répertoire varié que le chef, à la tête de son orchestre de Mulhouse, sert dans un mélange de souplesse et d’énergie. Du Davin tout craché !

