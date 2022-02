Factures d’énergie: un triple «booster» dans le pouvoir d’achat des ménages

Enfin ! Après des semaines de négociations, le gouvernement a enfin accouché de son (deuxième) paquet de mesures destiné à aider les consommateurs belges à faire face à la flambée des prix de l’énergie. Filant la métaphore « vaccinale », le Premier ministre, Alexander De Croo (OpenVLD), a présenté un « triple booster pour le pouvoir d’achat des ménages » : une baisse temporaire de la TVA sur l’électricité de 21 à 6 % entre le 1er avril et le 1er juillet (gain de plus ou moins 60 euros pour un ménage moyen), un chèque chauffage de 100 euros pour tous les Belges et un « mini tax shift » (100 euros grâce à la diminution de la cotisation spéciale de sécurité sociale pour les bas et moyens salaires). Ces trois mesures cumulées devraient donc apporter un ballon d’oxygène total d’environ 260 euros pour un ménage moyen.