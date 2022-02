Quatre maisons de repos du groupe Orpea déjà sous suivi depuis 2018

A ce jour, 12 maisons de repos ont été inspectées. Sur ce nombre, l’Aviq a remis un avis positif pour 8 institutions, un avis plus mitigé pour 2 et un avis très préoccupant pour un établissement.

Ainsi, la Commission de convention accueil et hébergement de l’Aviq, regroupant les fédérations des maisons de repos et les organismes assureurs wallons, se réunira dès la semaine prochaine pour proposer rapidement des modifications législatives « afin de conditionner le financement public à des indicateurs qualité concernant notamment l’hygiène et l’alimentation dans les maisons de repos ».

« Sans attendre et complémentairement aux nombreuses mesures déjà prises, j’ai également demandé que l’on tire des premiers enseignements pour aboutir à des mesures plus structurelles », a poursuivi Christie Morreale, mardi, en commission du parlement wallon.

Sur les 10 plaintes qui ont été analysées, une a été déclarée non fondée ; 7 partiellement fondées et deux plaintes fondées. Les griefs portaient notamment sur l’encadrement et les compétences du personnel, la gouvernance et le management, la négligence, le suivi paramédical, les droits du patient, l’alimentation ou encore le non-respect de la convention d’hébergement.