Mercato étranger: notre top 5 des bonnes pioches (photos)

Lorsqu’il s’agit de juger les bonnes pioches d’un mercato, on met forcément en parallèle les qualités (au moins supposées) d’un joueur et son prix d’achat (ou locatif), en pondérant avec le retentissement de l’opération. C’est pour cela que nous avons sciemment écarté Dusan Vlahovic, passé de la Fiorentina à la Juventus pour quelque 81 millions d’euros (un record pour un mois de janvier).

Denis Zakaria (de Mönchengladbach à la Juventus) : 5 millions + 3 de bonus

Eclipsée par l’arrivée de Dusan Vlahovic, celle de Denis Zakaria pourrait également faire beaucoup de bien à la Juventus. Avec son mètre 91 et son abattage, le Suisse (aux racines congolaises, il a la double nationalité) apporte une présence physique indéniable dans l’entrejeu de la Vieille Dame. En revanche, ce médian défensif sait bien relancer mais n’est pas le plus présent en zone de conclusion (11 buts et 8 assists en 146 matches avec Mönchengladbach).

Le faible prix d’achat (5 millions et 3 de bonus) s’explique par deux éléments. Premièrement, son bail de cinq ans dans la Ruhr s’achevait en juin prochain. Deuxièmement, à 25 ans, il a déjà connu quelques pépins physiques. Notamment une sérieuse blessure au genou en mars 2020 qui l’a tenu éloigné des terrains durant presque huit mois. Ce qui lui avait fait perdre son statut d’indéboulonnable dans l’entrejeu de la sélection suisse (40 caps, 3 buts) qu’il avait acquis après la Coupe du monde 2018 (seulement 49 minutes en Russie). Il n’avait ainsi joué que 124 minutes à l’Euro 2020 (0 en 2016 !). Revenu en forme, il a retrouvé sa place dans la « Nati ». Et il pourrait encore prendre une autre dimension à Turin.

Reinildo (de Lille à l’Atlético Madrid) : 5 millions

Ne vous fiez pas à son patronyme, ce n’est pas une nouvelle pépite brésilienne. Reinildo Mandava vient du Mozambique (31 caps, 2 buts) et vient de fêter son 28e anniversaire fin janvier. Le back gauche (1m80) n’était pas le plus connu des champions de France lillois mais n’en était pas moins un élément important. Comme l’expliquent nos confrères de La Voix du Nord, il était arrivé au LOSC à l’hiver 2019 sur la pointe des pieds avant de devenir une pièce essentielle.

Diego Simeone a dû être séduit par sa combativité sur les terrains. De quoi, en tout cas, pousser l’Atlético à payer 5 millions pour racheter les cinq derniers mois de son contrat. À voir quelle place il occupera exactement sur l’échiquier de Simeone mais il pourrait venir concurrencer Yannick Carrasco sur le flanc gauche. À moins que son arrivée ne permette définitivement au coach argentin d’avancer le Diable et de le libérer (un peu) de ses tâches défensives.

Dele Alli (de Tottenham à Everton) : libre mais bonus pouvant grimper jusqu’à 40 millions

Dele Alli, c’est un mystère. Un joueur avec un talent indéniable. Balle au pied, il peut mystifier ses adversaires par une passe que ne renierait pas Kevin De Bruyne. Sans compter un sens aigu pour bondir de la deuxième ligne et marquer.

Sauf que ses qualités, le médian offensif (qui fêtera son 26e anniversaire en avril) ne les a plus affichées depuis bien longtemps. L’international anglais (37 caps, mais la dernière remonte à juin 2019, pour 3 buts) était l’un des chouchous de Mauricio Pochettino, qui en avait fait sa plaque tournante à Tottenham. Après le limogeage de l’Argentin, fin 2019, Alli a eu bien plus de mal à s’exprimer sous les ordres de José Mourinho puis Antonio Conte, deux coaches qui lui accordaient beaucoup moins de liberté et de confiance.

À tel point que le technicien italien et les dirigeants londoniens ont accepté de laisser filer à Everton un joueur qui était estimé à 100 millions (par le site Transfermarkt fin 2018) dans un deal très surprenant : il n’y a pas d’indemnité directe mais il y a différents bonus liés à ses performances et à celle des Toffees qui pourraient faire grimper la transaction jusqu’à 40 millions d’euros. Fabrizio Romano, journaliste spécialisé en transferts, explique, par exemple, que les Spurs recevront 12 millions si leur ancien poulain joue 20 matches avec sa nouvelle équipe.

Avec cette opération au coût très variable donc, Everton tente le pari de relancer un des plus grands talents anglais de ces dernières années. Lancé dans la course au maintien en Premier League, l’autre club de Liverpool a également obtenu le prêt de Donny van de Beek (Manchester United). Deux médians qui pourraient beaucoup apprendre auprès du nouvel entraîneur des Toffees : Frank Lampard, l’un des meilleurs médians du XXIe siècle.

Robin Gosens (de l’Atalanta à l’Inter Milan) : prêt de 18 mois (3 millions) avec option d’achat (22 millions)

Depuis des années, l’Atalanta régale avec son jeu léché et en circulation. Robin Gosens (27 ans) n’était pas le rouage le plus médiatique de la belle mécanique mise en place par Gian Piero Gasperini mais il en était une pièce essentielle. À Bergame, le latéral gauche allemand (13 caps, 2 buts) pistonnait tout son flanc, savait faire circuler la balle et, surtout, se montrait décisif : 29 buts et 21 assists en 157 matches. A peu près un goal inscrit toutes les cinq rencontres, pas mal pour un défenseur !

Désormais, ce sera à Milan qu’il fera étalage de ses qualités. L’Inter a, en plus, bien négocié : il s’agit d’abord d’un prêt de 18 mois à 3 millions accompagné d’une option d’achat à 22 millions. Au total, ça leur reviendra à 25 millions, soit 5 de moins que ce qu’Aston Villa a déboursé pour Lucas Digne (Everton). Et le salaire de Gosens – 3 millions annuels- n’est pas démentiel.

Luis Diaz (de Porto à Liverpool) : 45 millions + 15 de bonus

Certes, à potentiellement 60 millions (les 45 fixes auxquels pourraient s’ajouter 15 de bonus), Luis Diaz (25 ans depuis mi-janvier) n’est pas une « pioche » dans le sens de la très bonne affaire financière. Mais dans ce cas-ci, le mariage semble idéal.

Un ailier rapide et endurant, qui presse, habile balle au pied et adroit comme un buteur. Ça ne vous rappelle personne à Liverpool ? Mohamed Salah, Sadio Mané et Diogo Jota répondaient déjà à la description. Voici maintenant Diaz chez les Reds. Le Colombien (31 caps, 7 buts) arrive de Porto avec le statut d’un des meilleurs (voire le meilleur) joueurs du championnat portugais et vient renforcer un secteur offensif déjà fourni mais qui fera encore bien plus peur désormais. Les places seront chères mais cela permettra à Jürgen Klopp d’instaurer une rotation et de faire souffler des joueurs à qui il demande énormément d’efforts.

Bonus : Julian Alvarez (de River Plate à Manchester City) : 18 millions

On aurait pu l’inclure dans notre Top 5 mais Julian Alvarez ne débarquera dans son nouveau club qu’à l’été prochain. Manchester City l’a acheté pour 18 millions mais l’a laissé en prêt à River Plate jusqu’en fin de saison. À 22 ans, l’Argentin (5 caps et il faisait partie de la sélection qui a remporté la Copa America 2021) est considéré comme une des grandes promesses sud-américaines. Il est capable d’évoluer à plusieurs places en attaque et devrait faire le bonheur de Pep Guardiola, qui se cherche toujours un vrai avant-centre depuis le départ de Sergio Agüero.