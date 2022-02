«On accueille tous les Parisiens pour les quarts»: le club de Versailles chambre le PSG après son élimination en Coupe de France

Grosse déception pour le PSG, éliminé ce lundi de la Coupe de France par l’OGC Nice en huitièmes de finale, au terme de la séance des tirs au but. Et les Parisiens se sont fait gentiment chambré par le club de Versailles (National 2), qui a éliminé Toulouse pour rejoindre les quarts de finale de la compétition pour la première fois de son histoire, et qui défiera Bergerac, autre club amateur de National 2.

« Il paraît qu’on est le dernier représentant de toute une région? On aime partager. On accueille tous les Parisiens pour soutenir nos Versaillais pour les quarts de finale », a humoristiquement écrit le club de Versailles sur son compte Twitter.