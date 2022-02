Baptême de l’art: port d’un masque obligatoire à Binche

Tous les mercredis, trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. En février-mars, à Binche, on fête le carnaval au musée.

La petite flûte, la nuit. Le tamboureur qui la rejoint, l’Aubade matinale, le petit-déjeuner de champion, le champagne, les sabots de bois, la paille, la feutrine noire, jaune, rouge… Non. Le Carnaval à Binche, ça ne sera pas encore pour cette année.

Amoureux et amoureuses du folklore et du patrimoine culturel vivant, séchez vos larmes : le Musée international du Carnaval et du Masque – lui aussi durement impacté par les mesures sanitaires puisqu’il accueille habituellement des milliers de visiteurs en cette période carnavalesque – est sur un coup.