Saudi Tour: déjà bien affûté, Caleb Ewan remporte au sprint la première étape (vidéo)

Le sprinter australien a devancé Laas et Gaviria pour s’imposer.

Caleb Ewan (Lotto Soudal) a remporté la première étape du Saudi Tour (2.1), le Tour cycliste d’Arabie saoudite, mardi, au terme d’une étape de 198 km avec départ et arrivée à Winter Park.

Le parcours plat ne présentait aucune difficulté hormis un petit passage dans les graviers à 20 bornes du but provoquant une chute dans le peloton.

Caleb Ewan a profité du sprint pour s’offrir la première victoire de sa saison, la 53e de sa carrière. L’Australien, 27 ans, a largement devancé l’Estonien Martin Laas (BORA-hansgrohe) et le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Jasper De Buyst (Lotto Soudal) est 4e et Simon Dehairs (Alpecin-Fenix), 2e Belge à l’arrivée, prend la 7e place.

La deuxième étape sera un peu plus relevée avec un parcours de 163,9km entre Taibah University et Abu Rakah et une arrivée en montée.