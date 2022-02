Les saisissants portraits d’Alice Neel

En attendant la réouverture de son bâtiment principal rue Saint-Georges dans le courant de cette saison – un geste architectural fort, conçu par les architectes qui avaient déjà signé la rénovation de cet hôtel de maître devenu galerie en 1992 –, Xavier Hufkens débute l’année par une très belle exposition de portraits d’Alice Neel (1900-1984), qui fait revivre sous nos yeux l’Amérique du XXe siècle à travers les visages jeunes et vieux de celles et ceux que l’artiste a côtoyés au fil de sa vie. Un ensemble de tableaux soigneusement sélectionnés, peints sur une période de cinquante années, qui comprend des œuvres jamais exposées auparavant et met en lumière l’évolution créative de Neel au fil des décennies. Récemment mise à l’honneur du Metropolitan Museum of Art de New York avec une rétrospective importante ( Alice Neel : People Come First