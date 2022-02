Kiki Smith: la femme et l’univers

La Fondation Thalie expose une trentaine d’œuvres de l’artiste américaine explorant inlassablement la question de la féminité, de l’animalité, du rapport à la nature et au cosmos.

Des dessins, des bronzes, des statuettes en porcelaine, des tapisseries… c’est tout l’univers de Kiki Smith que l’on retrouve actuellement dans les différents espaces de la Fondation Thalie. Bien sûr, l’artiste américaine, née en 1954, a eu droit ces dernières années à de plus grandes expositions, notamment au Centre de la gravure à La Louvière et, quelques semaines plus tard, à la Monnaie de Paris.